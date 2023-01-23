『アニフル (anifull) アニサポ ハーレスト ブラック XSサイズ 犬 XS サイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 22時 11分に出品され04月05日 22時 11分に終了予定です。即決価格は7,564円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「アニフル (anifull)」より引用"
【商品名】
アニフル (anifull) アニサポ ハーレスト ブラック XSサイズ 犬 XS サイズ
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40×1×11cm
・本体重量:0.028kg
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7564円
14 入札履歴
終了
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