『アークライト オーズトラリア 大いなる南の大陸 完全日本語版 (1-4人用 30-120分 13才以上向け) ボードゲーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 35分に出品され03月14日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,563円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アークライト オーズトラリア 大いなる南の大陸 完全日本語版 (1-4人用 30-120分 13才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数 :1～4人

・プレイ時間 :30～120分

・メーカー希望小売価格 :6800円(税別)

・対象年齢 :13才以上

・本体サイズ :297×297×71mm



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 30.50 cm

重量 : 2.55 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

オーズトラリア

大いなる南の大陸

完全日本語版

(1-4人用

30-120分

13才以上向け)

ボードゲーム