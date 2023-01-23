『アークライト オーズトラリア 大いなる南の大陸 完全日本語版 (1-4人用 30-120分 13才以上向け) ボードゲーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 35分に出品され03月14日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,563円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト オーズトラリア 大いなる南の大陸 完全日本語版 (1-4人用 30-120分 13才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・プレイ人数 :1～4人
・プレイ時間 :30～120分
・メーカー希望小売価格 :6800円(税別)
・対象年齢 :13才以上
・本体サイズ :297×297×71mm
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 30.20 cm
奥行 : 30.50 cm
重量 : 2.55 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7563円
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