『カンタベリー トレーニングウェア ラグビーウェア メンズ 29 L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 04分に出品され03月29日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,563円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンタベリー トレーニングウェア ラグビーウェア メンズ 29 L



【商品説明】

・トレーニングウェア

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 37.60 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。