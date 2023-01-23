『ササキ(SASAKI) 新体操 アートグラデーションリボン 国際体操連盟認定品 AG×023 M-71AG-F :長さ6m以上【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 10時 44分に出品され04月17日 10時 44分に終了予定です。即決価格は7,563円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) 新体操 アートグラデーションリボン 国際体操連盟認定品 AG×023 M-71AG-F :長さ6m以上



【商品説明】

・サイズ:長さ6m以上

・仕様:検定品

・素材:レーヨン



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 21.30 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。