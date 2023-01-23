『格安 ビオラ・カーボン弓 4/4、黒檀フロッグ、パリジャンアイ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 20時 26分に出品され03月17日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,563円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

格安 ビオラ・カーボン弓 4/4、黒檀フロッグ、パリジャンアイ



【商品説明】

・ビオラ弓

・毛はモンゴリアン。

・竿の素材はカーボン。

・黒檀フロッグ、パリジャンアイ。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。