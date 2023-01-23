『格安 ビオラ・カーボン弓 4/4、黒檀フロッグ、パリジャンアイ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 20時 26分に出品され03月17日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,563円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
格安 ビオラ・カーボン弓 4/4、黒檀フロッグ、パリジャンアイ
【商品説明】
・ビオラ弓
・毛はモンゴリアン。
・竿の素材はカーボン。
・黒檀フロッグ、パリジャンアイ。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7563円
39 入札履歴
終了
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