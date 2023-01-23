『ワールドマーチ スニーカー 防水 レザー 本革 4E 24.5~28cm ジェントリー GE102 メンズ ホワイト 25.5 cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 33分に出品され03月06日 12時 33分に終了予定です。即決価格は7,563円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワールドマーチ スニーカー 防水 レザー 本革 4E 24.5~28cm ジェントリー GE102 メンズ ホワイト 25.5 cm
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7563円
787 入札履歴
終了
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