『ジェックス OSOTO キャリー トラベラーTall 軽量 ポリカーボネイト製 4WAYリュックタイプ ブラック ペット用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 19分に出品され03月30日 08時 19分に終了予定です。即決価格は7,563円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェックス OSOTO キャリー トラベラーTall 軽量 ポリカーボネイト製 4WAYリュックタイプ ブラック ペット用
【商品説明】
・原産国:インドネシア
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :33×25×42cm
・本体重量:1.43kg
【サイズ】
高さ : 28.40 cm
横幅 : 35.20 cm
奥行 : 46.20 cm
重量 : 2.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7563円
434 入札履歴
終了
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