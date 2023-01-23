『ジェックス OSOTO キャリー トラベラーTall 軽量 ポリカーボネイト製 4WAYリュックタイプ ブラック ペット用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 19分に出品され03月30日 08時 19分に終了予定です。即決価格は7,563円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェックス OSOTO キャリー トラベラーTall 軽量 ポリカーボネイト製 4WAYリュックタイプ ブラック ペット用



【商品説明】

・原産国:インドネシア

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :33×25×42cm

・本体重量:1.43kg



【サイズ】

高さ : 28.40 cm

横幅 : 35.20 cm

奥行 : 46.20 cm

重量 : 2.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。