『ハウスＢ．Ｍ インサイドカッターＪ型 塩ビ管内径カッター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 13時 44分に出品され03月19日 13時 44分に終了予定です。即決価格は7,562円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 摘要:切断適応サイズ:塩ビパイプVU40〜200、VP-40〜100

最大切断肉厚（mm）:7

スピンドル:六角軸（6.35mm）

使用工具:インパクトドライバー、電気ドリル、ディスクグラインダー