『水耕栽培キット 家庭用 人工栽培ライト 室内栽培ライト ヒカリファーム 水耕栽培 土栽培 選べる栽培方法 MEH-24 (送料無料)【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 02時 51分に出品され04月13日 02時 51分に終了予定です。即決価格は7,562円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ライトによる室内栽培で太陽が当たらなくても大丈夫！
新鮮な野菜を約40日で収穫できます。
「水耕栽培」「土栽培」選べる栽培方法。
「白色灯＋植物灯」調光可能な2種類のライトを搭載。
【仕様】
・寸法：約W38×D20×H40.5cm
・コードの長さ：約150cm
・重量：約1.5kg
・材質：ABS、アルミニウム、鉄
・定格電圧：100-240V
・定格周波数：50/60Hz
・定格消費電力：7W
・アダプタ：DC24V 0.5A
【セット内容】
・本体
・ポット
・土用ポット
・水耕フレーム
・水耕カップ
・水耕スポンジ
・アダプタ
【ご注意】
※種・土・苗・培養液等は付属しておりません。
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落札価格7562円
668 入札履歴
終了
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