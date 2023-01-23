『水耕栽培キット 家庭用 人工栽培ライト 室内栽培ライト ヒカリファーム 水耕栽培 土栽培 選べる栽培方法 MEH-24 (送料無料)【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 02時 51分に出品され04月13日 02時 51分に終了予定です。即決価格は7,562円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ライトによる室内栽培で太陽が当たらなくても大丈夫！

新鮮な野菜を約40日で収穫できます。

「水耕栽培」「土栽培」選べる栽培方法。

「白色灯＋植物灯」調光可能な2種類のライトを搭載。



【仕様】

・寸法：約W38×D20×H40.5cm

・コードの長さ：約150cm

・重量：約1.5kg

・材質：ABS、アルミニウム、鉄

・定格電圧：100-240V

・定格周波数：50/60Hz

・定格消費電力：7W

・アダプタ：DC24V 0.5A



【セット内容】

・本体

・ポット

・土用ポット

・水耕フレーム

・水耕カップ

・水耕スポンジ

・アダプタ



【ご注意】

※種・土・苗・培養液等は付属しておりません。