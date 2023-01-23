『レゴ leg0 ディズニープリンセス ラプンツェルの塔 43187 ディズニー 知育玩具 ブロック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 30分に出品され04月10日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ディズニー プリンセスのラプンツェルの塔を探検して、ヒミツを発見しよう！
カメレオンのパスカルとバルコニーからの眺めを楽しんだり、ラプンツェルのアトリエでお絵かきの仕上げを手伝ってね。
それとも、塔の下にあるどうくつを探検して、ヒミツの扉を開いてみる？
ブランコに乗ったり、暖炉のそばでゆったりと過ごしたり、フリン・ライダーと一緒に食堂「かわいいアヒルの子」にでかけたりして遊ぼう。
楽しい1日を過ごしたら、ベッドに入っておやすみなさい。
対象年齢
6歳以上
ピース数
369ピース
パッケージサイズ
幅26.2×奥行き38.2×高さ7.1cm
重量
700g
コピーライト
leg0 and the leg0 logo are trademarks of the leg0 Group.
（C）2020 The leg0 Group.
（C）Disney
レゴ leg0 ディズニープリンセス ラプンツェルの塔 43187 ディズニー 知育玩具 ブロック
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落札価格7561円
298 入札履歴
終了
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