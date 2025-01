レゴ leg0 ディズニープリンセス ラプンツェルの塔 43187 ディズニー 知育玩具 ブロック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

ディズニー プリンセスのラプンツェルの塔を探検して、ヒミツを発見しよう!

カメレオンのパスカルとバルコニーからの眺めを楽しんだり、ラプンツェルのアトリエでお絵かきの仕上げを手伝ってね。

それとも、塔の下にあるどうくつを探検して、ヒミツの扉を開いてみる?

ブランコに乗ったり、暖炉のそばでゆったりと過ごしたり、フリン・ライダーと一緒に食堂「かわいいアヒルの子」にでかけたりして遊ぼう。

楽しい1日を過ごしたら、ベッドに入っておやすみなさい。



対象年齢

6歳以上

ピース数

369ピース

パッケージサイズ

幅26.2×奥行き38.2×高さ7.1cm

重量

700g

コピーライト

leg0 and the leg0 logo are trademarks of the leg0 Group.

(C)2020 The leg0 Group.

(C)Disney

レゴ leg0 ディズニープリンセス ラプンツェルの塔 43187 ディズニー 知育玩具 ブロック

【下部に続きます】