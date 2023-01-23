『レゴ leg0 ディズニープリンセス ラプンツェルの塔 43187 ディズニー 知育玩具 ブロック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 30分に出品され04月10日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ディズニー プリンセスのラプンツェルの塔を探検して、ヒミツを発見しよう！

カメレオンのパスカルとバルコニーからの眺めを楽しんだり、ラプンツェルのアトリエでお絵かきの仕上げを手伝ってね。

それとも、塔の下にあるどうくつを探検して、ヒミツの扉を開いてみる？

ブランコに乗ったり、暖炉のそばでゆったりと過ごしたり、フリン・ライダーと一緒に食堂「かわいいアヒルの子」にでかけたりして遊ぼう。

楽しい1日を過ごしたら、ベッドに入っておやすみなさい。



対象年齢

6歳以上

ピース数

369ピース

パッケージサイズ

幅26.2×奥行き38.2×高さ7.1cm

重量

700g

コピーライト

leg0 and the leg0 logo are trademarks of the leg0 Group.

（C）2020 The leg0 Group.

（C）Disney

レゴ leg0 ディズニープリンセス ラプンツェルの塔 43187 ディズニー 知育玩具 ブロック

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