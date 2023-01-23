『Fishawk スケートボードデッキ、スケートボードアクセサリー、メープルスケートボードデッキ、スケートボードデッキ用スケートボードアクセサ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 07時 23分に出品され05月07日 07時 23分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Fishawk スケートボードデッキ、スケートボードアクセサリー、メープルスケートボードデッキ、スケートボードデッキ用スケートボードアクセサ



【商品説明】

・ボードの最大ベアリングは約150kgで、ほとんどの人に適しています。

・凹面のボードデザイン、簡単なOLieアクションを実行しやすく、成功しやすい。

・晴れ 木の質感、格好良い、あなたをよりスタイリッシュにします。

・高品質のメープル素材でできており、環境に優しく、丈夫で耐久性があり、長期間使用できます。



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 1.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。