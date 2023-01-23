『スポーツ用品 エス スケートシューズ ACCEL OG WHITE 24.0 cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 48分に出品され03月14日 22時 48分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エス スケートシューズ ACCEL OG WHITE 24.0 cm



【商品説明】

・ヒールのタイプ: フラット

・ブランド設立当初よりリリースされている定番モデル。ジャスティンビーバーもスケートボード時にはこのアクセルを使用していた事も有る。

・留め具の種類: レースアップ

・耐水性能なし



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 21.30 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。