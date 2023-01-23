『セーフラン 防草シート 幅60cm x 50m 厚さ約0.2mm PE 重量約3.1kg 黒(ライン:緑) 高遮光性で優れた防草効果 通気性【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 21分に出品され03月06日 02時 21分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セーフラン 防草シート 幅60cm x 50m 厚さ約0.2mm PE 重量約3.1kg 黒(ライン:緑) 高遮光性で優れた防草効果 通気性



【商品説明】

・【寸法】幅60cm x長さ50m 【材質】PE 【色】黒(ライン色:緑)【重量】約3.1kg 【厚さ】約0.2mm 【製造】台湾

・耐用年数目安5年(ご使用環境により異なります。)

・通気性・透水性抜群で水を溜めにくい。

・高遮熱性で優れた防草効果により雑草の成長を抑制。



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 63.00 cm

重量 : 3.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。