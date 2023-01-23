Accotia 犬ベッド 極厚 約9cm ペットベッド ペットソファー ふわふわ クッション性が ぐっすり眠る ペットクッシ?【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

この度はAccotia(アッコチア)にてペットベッドをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 今後とも、お客様の様々なご要望にお応えいたすべく、より優れた商品を取り揃えるためにたゆまぬ努力を重ねてまいる所存でございます。 商品が到着時に万が一破損・汚損また何らかの不具合などがございましたらお気軽に当店Accotiaまでご連絡をお願いいたします。 責任をもって返品・交換対応をさせていただきます。ワンちゃんの体型や身長を考慮したウレタンフォームの厚さMサイズ：厚さ：約5cm、体重8kgまでの小型犬に推奨Lサイズ：厚さ：約8cm、体重20kgまでの中型犬に推奨XLサイズ：厚さ：約9cm、体重35kgまでの中型犬、大型犬に推奨使用の際ご注意ください。 カバーを取り外し洗濯可能、枕の中綿とウレタンフォームは洗?