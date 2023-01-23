『313mm ホイールベース ラングラー jeep ボディシェル 1/10RCクローラ車 アキシャル SCX10 90046 TRX4 Redcat GEN8 mfwp015【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 10時 45分に出品され04月13日 10時 45分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
313mm ホイールベース ラングラー jeep ボディシェル 1/10RCクローラ車 アキシャル SCX10 90046 TRX4 Redcat GEN8
仕様
ホイールベース: 313ミリメートル
全長: 455ミリメートル
合計幅: フロント208ミリメートル、リア210ミリメートル
全体の高さ: 152ミリメートル
重量: 810グラム
カラー/ホワイト/レッド/デザートイエロー/オレンジ/オリーブグリーン/ピンク/ブルー/イエロー/ダークグレー/グリーン/マットブラック
ご注文の際にはお好きなカラーをご連絡下さい
※こちらの商品は海外製品の新品です。
日本語の説明書がない場合や説明書が付属していない場合もございます
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落札価格7561円
176 入札履歴
終了
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