『nutro ニュートロ シュプレモ 体重管理用 4kg ドッグフード【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 28分に出品され03月15日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

nutro ニュートロ シュプレモ 体重管理用 4kg ドッグフード



【商品説明】

・パッケージ重量: 4.07 kg

・原産国:アメリカ合衆国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :28×16×40.5cm

・本体重量:4kg



【サイズ】

高さ : 14.70 cm

横幅 : 29.80 cm

奥行 : 41.60 cm

重量 : 4.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。