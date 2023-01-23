『キャティーマン Nekoリビングキャティ?ポール ステップ大【2024年最新】 』はヤフオクでから05月17日 00時 57分に出品され05月17日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャティーマン Nekoリビングキャティ?ポール ステップ大



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40×40×15cm

・本体重量:0.95kg



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。