『キャティーマン Nekoリビングキャティ?ポール ステップ大【2024年最新】 』はヤフオクでから05月17日 00時 57分に出品され05月17日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャティーマン Nekoリビングキャティ?ポール ステップ大
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40×40×15cm
・本体重量:0.95kg
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7561円
945 入札履歴
終了
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