『ヴォルコム メンズ ロングパンツ (イージーウエスト) A1232100 / RAINER EW PANT おしゃれ MIL_ミリタリー S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 24分に出品され03月23日 21時 24分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルコム メンズ ロングパンツ (イージーウエスト) A1232100 / RAINER EW PANT おしゃれ MIL_ミリタリー S
【商品説明】
・SIZE:L ウエスト:84cm 股上:30cm わたり幅:34cm 股下:80.5cm 裾幅:22cm
・SIZE:M ウエスト:83cm 股上:29.5cm わたり幅:32.5cm 股下:78.5cm 裾幅:21cm
・SIZE:S ウエスト:75cm 股上:28.5cm わたり幅:31.5cm 股下:76cm 裾幅:20.5cm
・SIZE:XL ウエスト:91cm 股上:31.5cm わたり幅:35.5cm 股下:83.5cm 裾幅:22cm
・メイン素材: 100%COTTON
・素材構成: 100% Cotton
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7561円
147 入札履歴
終了
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