ヴォルコム メンズ ロングパンツ (イージーウエスト) A1232100 / RAINER EW PANT おしゃれ MIL_ミリタリー S【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ヴォルコム メンズ ロングパンツ (イージーウエスト) A1232100 / RAINER EW PANT おしゃれ MIL_ミリタリー S



【商品説明】

・SIZE:L ウエスト:84cm 股上:30cm わたり幅:34cm 股下:80.5cm 裾幅:22cm

・SIZE:M ウエスト:83cm 股上:29.5cm わたり幅:32.5cm 股下:78.5cm 裾幅:21cm

・SIZE:S ウエスト:75cm 股上:28.5cm わたり幅:31.5cm 股下:76cm 裾幅:20.5cm

・SIZE:XL ウエスト:91cm 股上:31.5cm わたり幅:35.5cm 股下:83.5cm 裾幅:22cm

・メイン素材: 100%COTTON

・素材構成: 100% Cotton



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。