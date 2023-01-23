『ネックレス レディース スマイル バー 2連 上品 クリップ チェーン シルバー925 プラチナ仕上げ 妻 娘 彼女 嫁 母 クリスマスプレゼント 人気 ジュエリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 21時 04分に出品され03月06日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品詳細】
・チェーン長さ：約36cm+5cm延長
・素材：シルバー925 プラチナ/ピンクゴールドコーティング
・ペンダントサイズ：バー：約4cm＊0.12cm
クリップ：約1.9cm＊0.57cm
【ブランド】
・RainbowGirl(レインボーガール)
【金属アレルギー対応】
【ギフト包装対応】
【用途】
自分へご褒美 大切な人への贈り物 クリスマスプレゼント Xmas Xmasプレゼント バレンタイン 誕生日プレゼント ホワイトデー お返し 母の日 還暦祝い 出産祝い 入学祝い 卒業祝い 就職祝い 成人式 敬老の日 記念日 結婚記念日 成人祝い 自分用 普段使い オフィス 仕事 ビジネス 旅行 二次会 パーティー ギフト 結婚式 ブライダルアクセサリー お呼ばれ デート パーティー イベント
【対象】
20代 30代 40代 50代 60代 70代 女性 娘 姉 妹 嫁 奥さん 妻 彼女 母 上司 自分 友達 友人 知人 レディース 高校生 大学生 社会人
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RainbowGirl Jewelry
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落札価格7560円
556 入札履歴
終了
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