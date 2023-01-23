『陸奥A子「お友達紹介」複製原画（直筆サイン入り・額装入り）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 14時 11分に出品され05月15日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
陸奥A子「お友達紹介」の複製原画です。
先着100枚限りの限定商品で、裏面には作家本人による直筆のサインとシリアル番号が記載されています。
専用額装に入っており、到着後すぐにそのままインテリアとしてお楽しみいただけます。
※シリアルナンバーはお選びいただけません。
※額装入りの写真は合成のイメージ写真です。
※直筆サインとシリアルナンバーの記入を作家本人に依頼するため、発送まで最大1ヶ月程度いただく場合がございます。
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落札価格7560円
785 入札履歴
終了
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