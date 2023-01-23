『陸奥A子「お友達紹介」複製原画（直筆サイン入り・額装入り）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 14時 11分に出品され05月15日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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