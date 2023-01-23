『BiblioArt Series 「聖アンナのモテット」 額装品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 52分に出品され03月16日 13時 52分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【額の外寸】310（縦）×240（横）×15（厚さ）mm 【絵のサイズ】280（縦）×210（横）mm、ジークレー印刷 【商品形態】壁掛け用紐付き 【製造元】Bibliopoly Co.， Ltd. 【生産国】日本