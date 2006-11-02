English Rural Society， 1500-1800: Essays in Honour of Joan Thirsk(Past and Present Publications)【2025カレンダーの人気アイテム】

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商品情報 著者名: John Chartres; David Hey

出版者: Cambridge University Press

出版年: 02 Nov 2006

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シリーズ:

Paperback