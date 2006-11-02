『English Rural Society， 1500-1800: Essays in Honour of Joan Thirsk(Past and Present Publications)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 26分に出品され03月14日 03時 26分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
著者名: John Chartres; David Hey
出版者: Cambridge University Press
出版年: 02 Nov 2006
版表示:
シリーズ:
Paperback
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落札価格7560円
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終了
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