『バービー(Barbie) ケン 60周年アニバーサリー リプロ シグネチャー GOLD着せ替え人形3歳~ GTJ89【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 03時 05分に出品され04月03日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バービー(Barbie) ケン 60周年アニバーサリー リプロ シグネチャー GOLD着せ替え人形3歳~ GTJ89



【商品説明】

・【内容】ケンの60周年アニバーサリーを祝福するクラシックなケンのリプロです。

・お客様の年齢層: 36

・パッケージ内に含まれる商品の数:8

・人形ドール

・生産国:インドネシア



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 38.10 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。