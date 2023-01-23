『バービー(Barbie) ケン 60周年アニバーサリー リプロ シグネチャー GOLD着せ替え人形3歳~ GTJ89【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 03時 05分に出品され04月03日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バービー(Barbie) ケン 60周年アニバーサリー リプロ シグネチャー GOLD着せ替え人形3歳~ GTJ89
【商品説明】
・【内容】ケンの60周年アニバーサリーを祝福するクラシックなケンのリプロです。
・お客様の年齢層: 36
・パッケージ内に含まれる商品の数:8
・人形ドール
・生産国:インドネシア
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 38.10 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7560円
768 入札履歴
終了
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