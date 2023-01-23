国内発送　レゴ互換　ブロック　マーケットストリート　10190　KING社製　国内在庫　ピース欠品保証　外箱あり　翌日発送【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

新品 未組立品

約1275ピース

箱、組立説明書付き

国内在庫、翌日発送可能です。

主な材質 ： ABS樹脂

対象年齢 16才以上

価格をお安くするためにエアーキャップ（プチプチ）での簡易梱包での発送となります。



プレゼント用などで外箱を隠したい場合には、ご購入時にギフト包装を選択して下さい。一般的な包装紙で梱包発送致します。ギフト包装の料金は220円／個となります。



leg0と互換がありますのでお手持ちのleg0製品と組み合わせて遊ぶことができます。

レゴブロックの商標は1988 年に切れており、各国でレゴ社との同じスケールの互換品が出ております。

king社のレゴ互換ブロックは並行輸入品で海外製品です。

・海外製品のため、若干箱の痛みがあります。

・ピースの欠品不良時はお問い合わせ欄に写真を添付してご連絡下さい。



【検索用】キング 84007 king 84007 15007

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