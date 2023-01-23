『メガブロック ミニオンズ Mega Bloks スクーター エスケープ Minions Scooter Escape【2024年最新】 』はヤフオクでから05月08日 00時 06分に出品され05月08日 00時 06分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 人気のミニオンズ スクーターに乗ったケビン

組み立てブロックおもちゃ

銃を撃って、道路標識の的をヒット！バナナには気を付けて



商品内容

・組み立て可能な

英国デザインのスクーターと道路標識デザインの的(まと)

・ミニオンズのキャラクターケビンも組み立て可能

オーバーオール、ゴーグル、腕、足がつけ外し可能

・アクセサリ：バナナ、ブラスター銃



・他のメガブロック ミニオンズ プレイセットと

組み合わせて遊べます



・自分への、ミニオンズファンの友達へのプレゼントにぴったり





商品仕様

・サイズ：約15 ×4.6 ×20 cm

・重量：約 99 g

・Item model number： CNF52

・対象年齢：5-10歳



※輸入品です。

※説明は英語表記になります。

※海外からの配送の為、納期に遅延が発生する場合がございます。