『トミカ NO.87 ランボルギーニ ムルシエラゴ (初回特別カラー)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 27分に出品され04月01日 08時 27分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トミカ NO.87 ランボルギーニ ムルシエラゴ (初回特別カラー)



【商品説明】

・トミカ NO.87 ランボルギーニ ムルシエラゴ (初回特別カラー)



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 4.00 cm

奥行 : 8.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ トミカ

NO.87

ランボルギーニ

ムルシエラゴ

(初回特別カラー)