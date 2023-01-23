『木製碁笥 栗大 7mm用 MX-GS4【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 12時 18分に出品され03月09日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シンプルな碁笥です。木製で重厚感があります。 生産国:日本 ※サプライヤー直送品 ご注文後2〜3営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ 木製碁笥

栗大 7mm用 MX-GS4