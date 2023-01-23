『木製碁笥 栗大 7mm用 MX-GS4【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 12時 18分に出品され03月09日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シンプルな碁笥です。木製で重厚感があります。 生産国:日本 ※サプライヤー直送品 ご注文後2〜3営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)
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木製碁笥 栗大 7mm用 MX-GS4[検索用キーワード＝木製碁笥 栗大 7mm用 MX-GS4]
¥ 7556
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落札価格7560円
170 入札履歴
終了
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