『アウトレット品 屏風 屏風のみ 二曲一双屏風 会津曙塗 140-73 001B 23a-ya-0581【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 18時 10分に出品され04月14日 18時 10分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アウトレット品。見本使用、展示品です。
アウトレット品 屏風 屏風のみ 二曲一双屏風 会津曙塗 140-73 001B 幅65〜70cm (23a-ya-0581) インテリア ディスプレイ 見切処分品
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落札価格7560円
690 入札履歴
終了
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