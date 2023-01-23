『レゴ leg0 シティ セントラル空港 60261 レゴブロック レゴシティ 飛行機 車 おもちゃ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 37分に出品され03月26日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「商品情報」このクールなレゴ シティ セントラル空港から旅に出よう！キミはどの国に行きたい？航空チケットを忘れないで！フライトの前にフードスタンドでなにか食べよう。準備OKなら、手荷物をチェックインして、出発ゲートに行こう。飛行機に乗る前に、スタッフが荷物を積み込む様子を見よう。席についたら、リラックスして出発を待とう。「主な仕様」4才以上のお子さまを対象にしてデザインされた「4+」のセットで、はじめてのレゴブロック遊びを体験できるセットです。実生活の中にあるようなストーリーで、クリエイティブな遊びをうながします。



【注意事項】

運送や保管、経年劣化等によりパッケージには傷みや汚れ、テープ止めやシール付着・シール痕等がある場合がございます。

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パッケージは予告なく変更される場合がございます。