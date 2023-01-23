『12月再入荷予定 プラッツ×ケンクラフト 1/50 16輪 中低床重量物運搬用トレーラ 大矢運送 KK1012O 送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 07時 31分に出品され03月05日 07時 31分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：プラッツ×ケンクラフト
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落札価格7560円
285 入札履歴
終了
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