heliopan UV-Haze 52 mm【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【発送について】注文完了後、海外倉庫から国内へ取り寄せの為、2〜3週間でのお届けとなります。日本に到着後、検品し発送させて頂きます。発送時に、配送業者と追跡番号をお伝えいたします。日本郵便、佐川急便にて発送いたします。【関税について】関税手続きは全て当方で対応致します。稀に税関審査の開封による外箱の損傷がございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。【注文について】複数購入希望の方は、取り置きをしてまとめて発送させていただきます。(電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器のご検討のお客様へ：商品は並行輸入品である為、電波法上の技術基準に適合致しません。日本国内でご使用する場合、電波法に違反する恐れがございます。ご購入・ご使用には十分ご注意ください。)