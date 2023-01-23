『ロンシャン LONGCHAMP ショルダーバッグ 10139 HVH LE PLIAGE FILET レディース プリアージュ フィレ メッシュ 網 夏【RSL】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 45分に出品され03月31日 10時 45分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロンシャンがネットバッグなどで人気を博しているフランス発のブランド「フィルト」とコラボレーションしたプリアージュシリーズ。



アイテム詳細：ショルダーバッグ

ブランド名：LONGCHAMP

シーズン：定番

カラー：

001 BLACK（ブラック）

P63 BLUSH（ピンク）

174 LEMON（イエロー）

129 VERT（グリーン）

P73 CANDY（ダークピンク）

P65 LAGOON（ライトブルー）

037 ECRU（ベージュ）

018 ROSE(ライトピンク)

サイズ詳細1：高17×幅15cm

サイズ詳細2：持ち手16cm ショルダーストラップ104cm

重量：90g

素材：コットン

原産国：イタリア他

仕様1：開閉留具

メーカー商品名：SAC PORTE TRAVERS XS

メーカー品番：10139



【ご注意】

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・本製品は海外メーカーからの並行輸入品となり、全て本物かつ新品の商品でございます。

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カテゴリ ファッション

レディースファッション

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ショルダーバッグ

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