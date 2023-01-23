『スニーカー Reebok Club C 85 Vintage / リーボック クラブシー 85 ヴィンテージ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 23分に出品され03月18日 23時 23分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『タイムセール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:63450720
ショップ:atmos，アトモス
ブランド:Reebok，リーボック，atmos，アトモス
商品名:Reebok Club C 85 Vintage / リーボック クラブシー 85 ヴィンテージ
カテゴリ:シューズ>スニーカー
ブランド品番:gx2744
素材:-
カラー:ホワイト
サイズ:25.5cm，26.0cm，26.5cm，27.0cm，27.5cm，28.0cm，28.5cm，29.0cm，30.0cm
企画ID:1662125，1667524，1666595，1647611，1646128，1499138，1322755
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落札価格7560円
177 入札履歴
終了
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