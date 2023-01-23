『鉄人 陳建一 本格料理セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 01時 17分に出品され05月06日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容：本格四川麻婆豆腐150ｇ、大エビチリソース150ｇ、
本格八宝菜150ｇ、酢豚150ｇ、魚翅湯250ｇ×各２Ｐ、
つるし焼豚430ｇ×１
6種類 計11Ｐ入
冷凍でお届けします。ギフト箱入り、贈り物に最適です。
冷凍倉庫より発送の為、出荷まで中一日頂いてます。午後や土日を挟むと２．３日かかります。
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落札価格7560円
515 入札履歴
終了
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