『ローストビーフの店 鎌倉山 黒毛和牛ローストビーフ 代引不可商品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 23時 22分に出品され03月04日 23時 22分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明
商品詳細
内容量：約2〜3人前
賞味期限：出荷日より冷凍30日間
温度帯：冷凍便でお届けいたします。
特定原材料：小麦
保存方法:解凍：冷蔵庫にて約6時間
商品記号:WEB-90
サイズ:黒毛和牛モモローストビーフ300g、ローストビーフソース100ml、西洋わさび4.5g×６
お届け時期について
お届け時期：12月29日・30日
備考：※食材の都合により、商品内容が一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
※直送品は、配送での承りとなります。
※異なる場所から直送するため、他の商品との組み合わせ配送はできません。
発送について
※商品画像はイメージです。パッケージ・内容・価格等、予告なく変更させていただく場合がございますので予めご了承ください。
※・ご贈答用包装・のし掛けはご容赦ください。
返品・交換について
※商品の特性上、返品・交換はご容赦ください。
日本料理 なだ万 黒毛和牛ローストビーフ・黒豚の角煮詰合せ 代引不可商品
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落札価格7560円
124 入札履歴
終了
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