『お歳暮 送料無料 2023 蒲焼 鰻 名古屋[ うなぎ 四代目菊川 ] 一本うなぎ蒲焼 【選択日以降届】※沖縄・離島へは届不可【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 49分に出品され03月10日 16時 49分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品記号・品番：K-101K

賞味期間：冷凍90日

内容：愛知三河一色産 一本うなぎ蒲焼160g×2／(原)国産、たれ20g×2、山椒付