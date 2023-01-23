『おせち 2024 御節 お節 「パティスリー モンシェール」スイーツ玉手箱 SWT-2D【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 19時 22分に出品され03月29日 19時 22分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「パティスリー モンシェール」スイーツ玉手箱
SWT-2D
二段重 お重サイズ（外寸）：縦167mm×横167mm×高さ125mm（内寸（1段）：45mm）（20品目）（約3〜4人前）
アレルギー表示乳，小麦，卵，オレンジ，キウイフルーツ，大豆，りんご，ゼラチン，アーモンド
箱サイズ:205mm210mm165mm
賞味期限
2024年1月15日
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落札価格7560円
92 入札履歴
終了
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