『お歳暮 送料無料 2023 中華 点心 セット 詰合せ [ 重慶飯店 ] キング飲茶料理 10種セット 【選択日以降届】※沖縄・離島へは届不可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 16時 39分に出品され04月19日 16時 39分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品記号・品番：JG-K16
賞味期間：冷凍180日
内容：重慶焼売（4個入）×2、海老焼売、海鮮焼売、野菜焼売、錦糸焼売（4個入）×各1、海老のチリソース、四川麻婆豆腐180g×各2、香醋酢豚160g×2、重慶肉まん、中華あんまん120g×各2
冷凍食品 餃子 冷凍 味の素冷凍食品 みんなわいわいギョーザ 792ｇ×10個 | ギョーザ 冷凍惣菜 惣菜 ぎょうざ 中華 点心 おかず お弁当 おつまみ 軽食 冷食
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落札価格7560円
757 入札履歴
終了
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