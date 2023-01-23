『北大路 銀座本店 和風三段重おせち 「慶花」 全38品 約2-3人前 12月29日到着 和風おせち おせち料理 2024 早割【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 27分に出品され03月16日 08時 27分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
北大路 銀座本店「慶花」
【お料理数】38品
【推奨人数】2〜3人前
【賞味期限】2024年2月29日（冷凍状態のまま）
【保存方法】-18以下で保存
※一度、解凍したお料理の再凍結は、品質劣化をいたしますのでおやめください。
【注文時のご注意】おせち商品と他商品は同梱発送が出来ません（別倉庫より別発送となるため）。必ず単品または複数個でご注文下さい。
※もし誤って他商品と同時購入した場合、システム上、自動キャンセルされます。ご了承をお願いします。
※また、商品の性質上、沖縄県、その他の離島にはお届けが出来ない商品です。何卒ご理解をよろしくお願いします。
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落札価格7560円
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終了
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