北大路 銀座本店 和風三段重おせち 「慶花」 全38品 約2-3人前 12月29日到着 和風おせち おせち料理 2024 早割【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

北大路 銀座本店「慶花」



【お料理数】38品

【推奨人数】2〜3人前

【賞味期限】2024年2月29日（冷凍状態のまま）

【保存方法】-18以下で保存



※一度、解凍したお料理の再凍結は、品質劣化をいたしますのでおやめください。

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