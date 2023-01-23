『おせち 2024 陳建一 中華オードブル（豪華13種） 送料無料 ※12月30日お届け ※代引不可 中華おせち 年末 ギフト お中元 お歳暮【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 02時 32分に出品され04月19日 02時 32分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 中華の鉄人・陳建一氏監修の人気メニューがセットになりました。本場四川省の3年熟成された豆板醤を使用った四川麻婆豆腐、ピリ辛ながらもまろやかでコクのあるおいしさのエビチリソースの2大名物に、レストランと同様の製法で旨味たっぷりの麻婆茄子、風味豊かでちょっとピリ辛の本格的な棒々鶏などが脇を固め、杏仁豆腐まで付く豪華セット。名店の底力を感じる味わいに箸が止まらない！