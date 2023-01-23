『新品 東芝 Toshiba dynabook BX/37EB PTX3EBP-RJA 修理交換用 液晶パネル 15.6インチ 1366 * 768 LED【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 01時 53分に出品され04月20日 01時 53分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：15.6インチ

解像度：1366 x 768

表面処理：光沢 /非光沢（指定の場合落札時必ずメールで連絡してください。）

バックライト：LED

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カテゴリ スマホ、タブレット、パソコン

ディスプレイ、モニター タグ 新品

東芝

Toshiba

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BX/37EB

PTX3EBP-RJA

修理交換用

液晶パネル





15.6インチ



1366

*

768



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