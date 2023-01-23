『新品 NEC LaVie G タイプS GL20GN/5L PC-GL20GN5AL PC-GL20GN5GL 液晶パネル 15.6インチ 1366*768【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 19分に出品され03月27日 18時 19分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：15.6インチ
解像度：1366*768
表面処理：光沢 /非光沢（指定の場合落札時必ずメールで連絡してください。）
バックライト：LED
液晶パネルは同じ製品でも生産ロットにより型番が常に変化しております。
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場合がございますので、予めご了承くださいませ。
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落札価格7560円
166 入札履歴
終了
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