『Dell 17インチLED液晶モニタ E1715S 1280x1024 スクエア ブラック VGA DP(整備済み品)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 00時 07分に出品され05月03日 00時 07分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dell 17インチLED液晶モニタ E1715S 1280x1024 スクエア ブラック VGA DP(整備済み品)
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・モニタサイズ：17インチ/最大解像度：1280ｘ1024/表面処理：ノングレ（非光沢）
・入力端子：D-Subｘ1/DisplayPortｘ1/寸法(高さx幅x奥行き)：389mm/374mm/165mm
・商品内容：モニタ本体、電源ケーブル、VGAケーブル
・応答速度：5ms/画素ピッチ：0.264mm/輝度：250cd/m2
・視野角(上下/左右)：160/170、コントラスト比：1000：1
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7560円
857 入札履歴
終了
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