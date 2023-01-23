『【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】カンタベリー canterbury メンズ ラグビー カジュアル ウェア ストレッチ パフォーマンスジャケット RP71537P EC【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 00時 20分に出品され04月18日 00時 20分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ラグビーウェア トレーニングウェア ジャケット アウター M L XL
モニターやPC環境により、
色の見え方が実際の商品と異なることがございます。
＜在庫は実店舗と共有の為、完売の際は予めご了承下さい。＞
カラー：EC アースカモ
素材：
身生地：ポリエステル94%，ポリウレタン6%
別生地部分(フード前，フード後，袖下，脇)：ナイロン100%
サイズ：(cm)
M ：着丈68、身幅54、裄丈85、裾幅51、袖口幅12
L ：着丈71、身幅57、裄丈88、裾幅54、袖口幅13
XL：着丈74、身幅60、裄丈91、裾幅57、袖口幅13
21AW RUGBY +のテーマは、「FEEL DIVERSITY」（フィール ダイバーシティ）です。
耐久性に優れたストレッチパフォーマンスジャケットです。
ベタつきを軽減させコンフォート性を向上させます。
急激な天候変化などにも対応でき、シーズンを通して様々なアクティビティで着用可能なアイテムです。
左袖に再帰反射性をもつリフレクターを配置。夜間のトレーニング時の視認性を高めます。
トレーニングからタウンユースまであらゆるシーンを快適にサポートします。
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落札価格7560円
570 入札履歴
終了
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