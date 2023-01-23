【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】カンタベリー canterbury メンズ ラグビー カジュアル ウェア ストレッチ パフォーマンスジャケット RP71537P EC【2024年最新】

商品情報

ラグビーウェア トレーニングウェア ジャケット アウター M L XL



モニターやPC環境により、

色の見え方が実際の商品と異なることがございます。



＜在庫は実店舗と共有の為、完売の際は予めご了承下さい。＞



カラー：EC アースカモ



素材：

身生地：ポリエステル94%，ポリウレタン6%

別生地部分(フード前，フード後，袖下，脇)：ナイロン100%



サイズ：(cm)

M ：着丈68、身幅54、裄丈85、裾幅51、袖口幅12

L ：着丈71、身幅57、裄丈88、裾幅54、袖口幅13

XL：着丈74、身幅60、裄丈91、裾幅57、袖口幅13





21AW RUGBY +のテーマは、「FEEL DIVERSITY」（フィール ダイバーシティ）です。

耐久性に優れたストレッチパフォーマンスジャケットです。

ベタつきを軽減させコンフォート性を向上させます。

急激な天候変化などにも対応でき、シーズンを通して様々なアクティビティで着用可能なアイテムです。

左袖に再帰反射性をもつリフレクターを配置。夜間のトレーニング時の視認性を高めます。

トレーニングからタウンユースまであらゆるシーンを快適にサポートします。