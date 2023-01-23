『ファンデーション FOUNDATION スケボー デッキ ADVENTURE TODAY DECK 8.2インチ NO78【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 10分に出品され03月30日 12時 10分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
8.25 x 31.88 インチ
(約20.955 x 80.9752cm)
仕様
素材：カナディアンメイプル
デッキテープ付き
商品説明
結成以来パンキッシュスタイルを貫く老舗スケートボードブランドFOUNDATION(ファンデーション)のスケボー デッキ。
FOUNDATIONらしい、ポップなアートグラフィック。
コンケーブ、キックともに湾曲の強い新シェイプ。
トリックに高さを求める方にオススメの一枚です。
撮影場所やパソコンの環境等により色が実際と異なる場合がございます。
実店舗とかねていますので、商品が完売の場合がございます。ご了承くださいませ。
デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板のカラーはアソートになります。
デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。
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¥ 7560
【8.125 デッキ スケートボード パスポート】Passport Embossed Series Constellation 8.125
¥ 7560
【8.375 デッキ スケートボード ウィークエンド】WKND White Logo 8.375 Green
¥ 7560
【8.25 デッキ スケートボード プリミティブ】Primitive Paul Rodriguez Knight 8.25
¥ 7560
【8.25 デッキ スケートボード パスポート】Passport Test Strip Series By Sam Stephenson Paloma & Magic 8.25
¥ 7560
【8.25 デッキ スケートボード パスポート】Passport Josh Pall Knocker Pro Series Parrot 8.25
¥ 7560
【8.0 デッキ スケートボード ウィークエンド】WKND Trevor Thompson Akira 8.0BP
¥ 7560
落札価格7560円
139 入札履歴
終了
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