『ディーシーシューズ スノーウェア ボンディング 撥水性 パーカー DC SHOES DPO234081 グレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 33分に出品され03月28日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 DC SHOES 23 WR BACK LOGO PH フーディ パーカー DPO234081 ディーシーシューズ ソフトシェル スノーウェア 撥水性 スノーボード オーバーサイズ ウィンタースポーツ snowboarding





「DC SHOES／ディーシーシューズ」より、新作ボンディングパーカーのご紹介です！

撥水性のあるボンディング生地を使用したオーバーサイズのフーディ。

バックとフロントのスタイリッシュなロゴプリントに加え、左袖口にはDCスターロゴをあしらいました。

裾のドローコードでシルエットを変化させることも。

ボンディング生地を使用しているため、軽くて防寒性もばっちり。