『Himawari オリジナル ヘッドカバー [Japan Pride] ブラック [ミッドマレット]【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月21日 17時 16分に出品され02月21日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品説明 ふんだんに刺繍を使った日本を象徴するようなデザインのヘッドカバー。

風に靡く日本国旗やサイドにあしらわれた侍の抜刀で飛び散る水飛沫に躍動感を感じます。



主張の強くない配色とこだわり抜かれたデザインは正に”Japan Pride”



柔らかく手に馴染みやすい生地を採用し、表地はPUと言われる人工皮革を使用しています。

人口皮革は耐水性にも優れているので安心です。

裏地は衝撃吸収性に長けた素材を使用。

マグネット式でパターカバーの開閉も簡単！



マレット型のパターに適合いたします。

ファストバック1.5 / フローバック5 / フローバック5.5 商品カテゴリ キャメロン専門店Himawari ヘッドカバー スポーツ ゴルフ ヘッドカバー

商品コード 172608951