『ファンデーション FOUNDATION スケボー デッキ SERVOLD SCAPES DECK 8.5インチ NO81【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 00時 54分に出品され05月03日 00時 54分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

・8.5 x 32.38 インチ

(約 21.59 x 82.2452 cm)



仕様

素材：カナディアンメイプル

デッキテープ付き



商品説明

結成以来パンキッシュスタイルを貫く老舗スケートボードブランドFOUNDATION(ファンデーション)のスケボー デッキ。



DAKOTA SERVOLD プロ シグニチャー モデル。



ボードコントロールに長けた、しっかり立ったノーズに、スタンスを変え易いやや浅めのコンケーブ。

ストリートは勿論、パークやランプにもオススメの安定感抜群の一枚。



撮影場所やパソコンの環境等により色が実際と異なる場合がございます。

実店舗とかねていますので、商品が完売の場合がございます。ご了承くださいませ。

デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板のカラーはアソートになります。

デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。