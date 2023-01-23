『ファイブボロ 5BORO スケボー スケートボード デッキ CINCO BARRIOS CRUISER SMALL クルーザー 7.5/8.0 NO20【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 23時 54分に出品され04月05日 23時 54分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サイズ

7.5 x 29.3インチ

(約 19.05 x 74.422cm)



8.0 x 31インチ

(約 20.32 x 78.74cm)



仕様

カナディアンメイプル7プライ

デッキテープ付き



商品説明

世界の中心とも称される街、NYCのスケートブランド5BOROのオフィシャル デッキです。



人気のCINCO BARRIOSグラフィックを使った、クルーザーシェイプ ボード。



クルーザーシェイプながら、ノーズキックもあるモデルですので、軽いトリックとの併用ボードとしてもオススメ。

余ったパーツでミニクルーザーでも組もうと考えていらっしゃる方は是非。



デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板のカラーはアソートになります。

デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。