『ファイブボロ 5BORO スケボー スケートボード デッキ CINCO BARRIOS CRUISER SMALL クルーザー 7.5/8.0 NO20【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 23時 54分に出品され04月05日 23時 54分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
7.5 x 29.3インチ
(約 19.05 x 74.422cm)
8.0 x 31インチ
(約 20.32 x 78.74cm)
仕様
カナディアンメイプル7プライ
デッキテープ付き
商品説明
世界の中心とも称される街、NYCのスケートブランド5BOROのオフィシャル デッキです。
人気のCINCO BARRIOSグラフィックを使った、クルーザーシェイプ ボード。
クルーザーシェイプながら、ノーズキックもあるモデルですので、軽いトリックとの併用ボードとしてもオススメ。
余ったパーツでミニクルーザーでも組もうと考えていらっしゃる方は是非。
デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板のカラーはアソートになります。
デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。
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【8.125 デッキ スケートボード パスポート】Passport Test Strip Series By Sam Stephenson Ella & Tufu 8.125
¥ 7560
【8.25 デッキ スケートボード ウィークエンド】WKND Trevor Thompson Akira WW 8.25CT
¥ 7560
【8.0 デッキ スケートボード ウィークエンド】WKND Side Logo 8.0 Blue
¥ 7560
【8.0 デッキ スケートボード クワジ】Quasi Dayton Face 8.0
¥ 7560
【9.0 デッキ スケートボード クワジ】Quasi 1989 9.0
¥ 7560
落札価格7560円
787 入札履歴
終了
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