『SMITH スミス Frontier フロンティア Black スミスゴーグル ゴーグル レッドソレックスミラー アジアンフィットST【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 00時 41分に出品され04月11日 00時 41分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SMITH ゴーグルにあまりないクラシカルなイメージを残したフラットトップデザインを採用したモデル。インナーレンズに搭載されたFog XトリートメントとSMITH 独自のエアフローレンズが曇りのない視界を確保。抜群のFITがヘルメットとのインテグレーションを最大限に引き上げる。エントリー価格だが、SMITHの性能は詰まっている。